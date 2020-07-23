"Малыш пока растет без имени". Серебрянская рассказала, почему не может подобрать сыну имя

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская, которая 7 июля родила сына, до сих пор не определилась с именем.

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская призналась, что не готова назвать новорожденного сына так, как хочет ее супруг. Об этом она написала в Instagram.

"Муж мечтает назвать сына в честь своего деда. Мне сложно согласиться с таким подходом. Боюсь, что вместе с именем на малыша автоматически лягут определенные требования. И как следствие – разочарование папы из-за неоправданных ожиданий", – призналась она.

По словам спортсменки, дискуссии в ее семье на эту тему продолжаются вторую неделю.

"В результате малыш пока растет без имени", – подытожила она.

Серебрянская – абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. В 1996 году она выиграла Олимпийские игры в Атланте. 7 июля на своей странице в Facebook Серебрянская сообщила, что родила сына, назвав материнство "абсолютным счастьем".

Спустя три дня после родов спортсменка заявила, что ее дети растут в полной семье. При этом Серебрянская не стала называть имя своего мужа и отца новорожденного сына.