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23 июля, 2020
 
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"Малыш пока растет без имени". Серебрянская рассказала, почему не может подобрать сыну имя

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская, которая 7 июля родила сына, до сих пор не определилась с именем.

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Серебрянская: Муж мечтает назвать сына в честь своего деда
Серебрянская: Муж мечтает назвать сына в честь своего деда
Фото: Ekaterina Serebrianska / Facebook

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская призналась, что не готова назвать новорожденного сына так, как хочет ее супруг. Об этом она написала в Instagram. 

"Муж мечтает назвать сына в честь своего деда. Мне сложно согласиться с таким подходом. Боюсь, что вместе с именем на малыша автоматически лягут определенные требования. И как следствие – разочарование папы из-за неоправданных ожиданий", – призналась она. 

По словам спортсменки, дискуссии в ее семье на эту тему продолжаются вторую неделю. 

"В результате малыш пока растет без имени", – подытожила она. 

Серебрянская – абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. В 1996 году она выиграла Олимпийские игры в Атланте. 7 июля на своей странице в Facebook Серебрянская сообщила, что родила сына, назвав материнство "абсолютным счастьем".

Спустя три дня после родов спортсменка заявила, что ее дети растут в полной семье. При этом Серебрянская не стала называть имя своего мужа и отца новорожденного сына.

Теги: Украина, дети, беременность, роды, Екатерина Серебрянская
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