Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2022
 
Новости

"Малышка, тебе так идет этот стиль". 25-летняя Michelle Andrade восхитила чувственными образами из новой фотосессии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Michelle Andrade родилась в 1996 году в Боливии
Michelle Andrade родилась в 1996 году в Боливии
Фото: mishvirmish / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 18 января разместила в Instagram серию снимков, которые были сделаны во время фотосессии для проекта Folga.

Michelle Andrade позировала в кадре, демонстрируя различные наряды и позы. На первом фото артистка изображена с поднятыми руками в топе и юбке с высоким разрезом, засветив голый живот и бедро. На других снимках певица в том числе позирует в кресле в пиджаке, надетом на голое тело.

"Чувственные образы и проникновенный взгляд певицы точно не оставят вас равнодушными", – говорится в описании к фото. 

"Малышка, тебе так идет этот стиль", – восхитились в сети.

"Какая красотка", – оценили образы певицы фолловеры.

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой украинского продюсерского центра Mozgi.

Теги: мода и красота, певица, Michelle Andrade
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Порошенко вернулся в Украину. Прокурор просит суд арестовать его или выпустить под залог в 1 млрд грн. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Прокурор просит суд арестовать его или выпустить под залог в 1 млрд грн. Главное. Онлайн-репортаж
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Малышка, тебе так идет этот стиль". 25-летняя Michelle Andrade восхитила чувственными образами из новой фотосессии
"Малышка, тебе так идет этот стиль". 25-летняя Michelle Andrade восхитила чувственными образами из новой фотосессии
  "Не мог представить, что Марина 100 млн будет хранить дома". Друг Градского заявил, что за ограблением вдовы музыканта стоит опытный человек
  "Не мог представить, что Марина 100 млн будет хранить дома". Друг Градского заявил, что за ограблением вдовы музыканта стоит опытный человек
  "Комар, тебе восемь лет! А он мне говорит: "Облезешь". Усик рассказал, как ему нахамил незнакомый ребенок
  "Комар, тебе восемь лет! А он мне говорит: "Облезешь". Усик рассказал, как ему нахамил незнакомый ребенок
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
  "Мой Тимур полез в драку. Я переживала, что его просто убьют". Ефросинина рассказала о домогательствах иностранца в присутствии мужа
  "Мой Тимур полез в драку. Я переживала, что его просто убьют". Ефросинина рассказала о домогательствах иностранца в присутствии мужа
"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку
"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку
"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летняя Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота
"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летняя Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота
"Секси". Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела
"Секси". Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела
Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон
Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон
Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей
Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей
"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса
"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS