"Мама сказала, это очень модная французская стрижка". Бурмака показала, с какой прической пошла в первый класс

Украинская певица Мария Бурмака поделилась в сети снимком, на котором запечатлена первоклассницей.

Украинская певица и телеведущая Мария Бурмака разместила в Facebook черно-белую фотографию, на которой она запечатлена в школьной форме с букетом астр.

По словам певицы, фото было сделано в тот день, когда она впервые пошла в школу.

"Перед школой мама решила подравнять мне челку, а когда равнять уже было нечего, сказала, что это очень модная французская стрижка", – подписала снимок Бурмака.

Она отметила, что, несмотря на это, пошла в первый класс, довольная собой.

"Не переживала совсем", – поделилась воспоминаниями артистка.

Бурмака родилась в 1970 году в Харькове. Песни писать она начала в юности. В 1997 году Бурмака получила звание заслуженной артистки Украины, в 2009 году – народной.