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07 октября, 2022
 
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Маремуха подарила сыну первый торт

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Первенцу ведущей Виктории Маремухи исполнился один месяц
Первенцу ведущей Виктории Маремухи исполнился один месяц
Фото: vicky_mare / Instagram

Телеведущая и участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" на "Новом канале" Виктория Маремуха 7 октября отпраздновала месяц cо дня рождения сына. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав фото с первого маленького юбилея малыша.

"Первый месяц со дня рождения Луки. Кусок своего торта отхватил сразу. Характер!" – написала Виктория.

Телеведущая вместе с мужем-французом Луи исполнила для сына поздравительную песенку.

Контекст:

Виктория Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Маремуха является ведущей канала "Украина".

Виктория познакомилась с французом по имени Луи в 2016 году. Летом 2021 года пара зарегистрировала брак. Ведущая не называет фамилию своего мужа, а также скрывает род его деятельности.

18 апреля 2022 года ведущая сообщила, что вскоре впервые станет матерью.

7 октября 2022 года Маремуха родила сына. Роды проходили у ведущей дома.

Теги: телевидение, шоу-бизнес, семья, домашние роды, Виктория Маремуха
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