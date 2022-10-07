Маремуха подарила сыну первый торт

"Первый месяц со дня рождения Луки. Кусок своего торта отхватил сразу. Характер!" – написала Виктория.

Телеведущая вместе с мужем-французом Луи исполнила для сына поздравительную песенку.

Контекст:

Виктория Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Маремуха является ведущей канала "Украина".

Виктория познакомилась с французом по имени Луи в 2016 году. Летом 2021 года пара зарегистрировала брак. Ведущая не называет фамилию своего мужа, а также скрывает род его деятельности.

18 апреля 2022 года ведущая сообщила, что вскоре впервые станет матерью.

7 октября 2022 года Маремуха родила сына. Роды проходили у ведущей дома.