"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото

В ролике Поргина запечатлена танцующей в розовом брючном костюме и туфлях на невысоких каблуках.

"Поргина сменила имидж и готова зажигать", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Сорокин (@denissorokin555)

Фото Поргиной с новым цветом волос, где ее лицо запечатлено крупным планом, также опубликовал в Instagram российский журналист Феликс Грозданов.

"В 73 года оставаться такой зажигалкой удается редко. А она любит жизнь, всегда колоритная, эксцентричная. Спасибо за яркое во всех смыслах фото", – написал он. Журналист в комментариях отметил, что сыну Поргиной Андрею Караченцову новый снимок матери нравится.

"Мне нравится Поргина, я ее глубоко уважаю, но вот так себя испортить – это слишком", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Бабушка Барби", – написали подписчики.

"Матерь божья", – не оценили новый стиль актрисы в сети.

"Для ее возраста слишком вульгарно, не находите? Ну зачем так выделяться, можно быть элегантной", – прокомментировали фото фолловеры.

Новый имидж Поргиной также обсудили российские СМИ, в том числе Mk.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)