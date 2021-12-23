"Бабуля дымит, как паровоз". В сети показали, как выглядит 87-летняя Фрейндлих спустя год после тяжелой болезни

Медынич отметила, что снимки были сделаны дома у Фрейндлих, угощавшей ее гусем.
На фото Фрейндлих запечатлена с сигаретой в руках.
"Бабуля дымит, как паровоз, в такие преклонные годы", – обратили внимание пользователи сети.
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Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Свои самые известные роли актриса сыграла в фильмах "Служебный роман" (1977) и "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978). Актриса с 1983 года и по настоящее время служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова.
В конце 2020 года Фрейндлих была госпитализирована с СOVID-19. Ее выписали спустя почти два месяца с момента госпитализации.
Фрейндлих находится в базе сайта "Миртворец" и входит в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.