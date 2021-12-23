"Бабуля дымит, как паровоз". В сети показали, как выглядит 87-летняя Фрейндлих спустя год после тяжелой болезни

Медынич отметила, что снимки были сделаны дома у Фрейндлих, угощавшей ее гусем.

На фото Фрейндлих запечатлена с сигаретой в руках.

"Бабуля дымит, как паровоз, в такие преклонные годы", – обратили внимание пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Медынич Ольга (@medynich)