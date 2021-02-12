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12 февраля, 2021
 
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Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих после заражения коронавирусом была госпитализирована в реанимацию в конце декабря 2020 года.

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После выписки из больницы Фрейндлих продолжит лечение амбулаторно
После выписки из больницы Фрейндлих продолжит лечение амбулаторно
Фото: kino-teatr.ru

Переболевшая COVID-19 советская и российская актриса Алиса Фрейндлих выписалась из больницы. Об этом 12 февраля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на слова директора БДТ имени Товстоногова Татьяны Архиповой. 

Она отметила, что врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье артистки. По словам Архиповой, в театре ждут возвращение Фрейндлих на сцену.

Представители больницы, в которой лечилась актриса, в комментарии агентству отметили, что она продолжит лечение в домашних условиях.

Заразившаяся коронавирусом Фрейндлих 25 декабря 2020 года была госпитализирована в реанимацию одной из санкт-петербургских больниц, а все спектакли с ее участием в БДТ имени Товстоногова были отменены. Спустя месяц актрису перевели в лечебное отделение

4 февраля 2021 года стало известно, что артистка прошла контрольное обследование и врачи готовят ее к выписке в случае положительной динамики процесса выздоровления.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 12 февраля количество заболевших превысило 3,99 млн человек, из которых 77,9 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: здоровье, актриса, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Алиса Фрейндлих
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