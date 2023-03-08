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08 марта, 2023
 
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"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео

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Премьера "Мавки" в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта
Премьера "Мавки" в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта 
Фото: MAVKA / Facebook

7 марта на странице украинского мультипликационного фильма "Мавка. Лісова пісня" опубликован международный трейлер анимационной ленты.

Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта. За первый уикенд мультфильма в прокате было продано 189 048 билетов.

"Бокс-офис за четыре дня в кино составил 24 903 241 грн. В скором времени мультфильм появится на больших экранах и стриминговых платформах по всему миру", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/MAVKA.MOVIE/videos/104884975873429/

Контекст:

"Мавка" – анимационное фентези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".

Персонажей озвучили артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровский, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Санина, Михаил Хома, музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула.

Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, видео, мультфильм, трейлер, билеты, песня, продажа
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