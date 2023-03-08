"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео

Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта. За первый уикенд мультфильма в прокате было продано 189 048 билетов.
"Бокс-офис за четыре дня в кино составил 24 903 241 грн. В скором времени мультфильм появится на больших экранах и стриминговых платформах по всему миру", – говорится в публикации.
"Мавка" – анимационное фентези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".
Персонажей озвучили артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровский, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Санина, Михаил Хома, музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула.
Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.