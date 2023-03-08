"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео

Премьера ленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 марта. За первый уикенд мультфильма в прокате было продано 189 048 билетов.

"Бокс-офис за четыре дня в кино составил 24 903 241 грн. В скором времени мультфильм появится на больших экранах и стриминговых платформах по всему миру", – говорится в публикации.