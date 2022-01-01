Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео

В публикации отмечается, что 29-летняя певица потеряла топ во время исполнения композиции Party in the USA. Сайрус пыталась удержать эту деталь наряда руками, а затем развернулась и топлес отправилась за кулисы, чтобы переодеться. На сцену она вернулась в красном пиджаке. Исполнение композиции в это время не остановили.

Видео, как Сайрус теряет серебристый топ, 1 января на своей странице в Twitter опубликовал американский журналист Дэйв Квин.

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022