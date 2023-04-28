  Мед на волосах, акулы в небе и объятия с темнокожим мужчиной. Тина Кароль выпустила клип на трек "Honey & Мед". Видео

По телу и волосам Тины Кароль стекал мед Скриншот: Тина Кароль / YouTube

Певица впервые в своей карьере спела на двух языках в одном треке: на английском и украинском.

"Это история одной любви, которая отзовется у многих. Используя аллегории, Тина сравнивает чувства со стихиями", – отметили в описании клипа.

Миксинг и мастеринг трека создал обладатель 16 премий "Грэмми" Джейсен Джошуа, известный по работам с мировыми звездами Бейонсе, Джастином Бибером, Мерайей Кэри, Джастином Тимберлейком, Jay-Z, Крисом Брауном, Рианной. Саунд-продюсером, автором музыки и слов является Тина Кароль.

Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе. Режиссер – Генри Липатов – украинский клипмейкер, который снимал видео для американских звезд Эминема, Дженнифер Лопес, Азеалии Банкс, 50 Cent, Криса Брауна, Linkin Park.

В ролике присутствуют сюрреалистичные кадры с летящими по небу акулами. Певица предстала в черном мини-платье и белом одеяле на берегу океана. В определенных эпизодах по ее волосам и телу стекал мед. Романтическая линия представлена объятиями исполнительницы с темнокожим мужчиной.