Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото

В публикации отмечается, что клинику пластической хирургии Фокс покидала в толстовке оверсайз и спортивных штанах FreeCity с черными сердечками на одной штанине. Волосы актрисы были распущены, а под капюшоном была надета кепка. В руках Фокс держала пакет с логотипом Diamond Face.
Также в материале упоминается, что клиника Diamond Face является одной из самых популярных в звездном кругу. Среди ее клиентов числятся такие знаменитости, как Ким Кардашян, Крисси Тейген и Хилари Дафф.
15 декабря фото с Фокс были опубликованы на одной из фан-страниц актрисы в Instagram.
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Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашки-ниндзя 2".
Фокс – бисексуалка. После развода в 2020 году с актером Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. В браке с Грином Фокс родила троих сыновей. В отношениях бывших супругов было несколько перерывов.