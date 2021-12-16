Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото

В публикации отмечается, что клинику пластической хирургии Фокс покидала в толстовке оверсайз и спортивных штанах FreeCity с черными сердечками на одной штанине. Волосы актрисы были распущены, а под капюшоном была надета кепка. В руках Фокс держала пакет с логотипом Diamond Face.

Также в материале упоминается, что клиника Diamond Face является одной из самых популярных в звездном кругу. Среди ее клиентов числятся такие знаменитости, как Ким Кардашян, Крисси Тейген и Хилари Дафф.

15 декабря фото с Фокс были опубликованы на одной из фан-страниц актрисы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Central Megan Fox Brasil * (@centralmeganfox)