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16 декабря, 2021
 
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Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото

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Фокс прикрывала раздутые губы рукой и капюшоном
Фокс прикрывала раздутые губы рукой и капюшоном
Фото: meganfox / Instagram

35-летняя американская актриса Меган Фокс попала в объектив камер папарацци, когда ночью 13 декабря покидала клинику пластической хирургии доктора Джейсона Даймонда Diamond Face в Беверли-Хиллз. Актриса прикрывала раздутые губы рукой и капюшоном. Об этом 15 декабря сообщило британское издание Daily Mail.

В публикации отмечается, что клинику пластической хирургии Фокс покидала в толстовке оверсайз  и спортивных штанах FreeCity с черными сердечками на одной штанине. Волосы актрисы были распущены, а под капюшоном была надета кепка. В руках Фокс держала пакет с логотипом Diamond Face.

Также в материале упоминается, что клиника Diamond Face является одной из самых популярных в звездном кругу. Среди ее клиентов числятся такие знаменитости, как Ким Кардашян, Крисси Тейген и Хилари Дафф.

15 декабря фото с Фокс были опубликованы на одной из фан-страниц актрисы в Instagram.

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашки-ниндзя 2".

Фокс – бисексуалка. После развода в 2020 году с актером Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. В браке с Грином Фокс родила троих сыновей. В отношениях бывших супругов было несколько перерывов.

Теги: хирургия, Крисси Тейген, Ким Кардашян, Меган Фокс, актриса, модель, Хилари Дафф, визит, Daily Mail, Machine Gun Kelly
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