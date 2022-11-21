Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским

Герцоги удостоились награды за интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о расизме в королевской семье. Пара утверждала, что высокопоставленный член королевской семьи сделал расистский комментарий о цвете кожи их тогда еще не родившегося сына Арчи, сообщает сайт.

"Они знали, что если они сделают это, то будут последствия, что они будут подвергнуты остракизму, потеряют свою семью, свое положение в этой структуре, и что люди будут обвинять их в этом. Они все равно сделали это, потому что считали, что не смогут жить с этим, если не будут подвергать сомнению этот авторитет. Я думаю, что они поступили героически, пойдя на этот шаг", – цитирует издание слова куратора премии и племянницы Джона Ф. Кеннеди Керри Кеннеди.

Герцог и герцогиня Сассекские получат награду на гала-вечере "Пульс надежды" в Нью-Йорке 6 декабря. Среди предыдущих победителей были президент США Джо Байден и бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон.

"Украинский президент Владимир Зеленский и Билл Рассел, великий баскетболист и борец за гражданские права, также будут удостоены чести", – пишет Mirror.