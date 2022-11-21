Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
Новости

Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герцогов Сассекских наградят за борьбу с расизмом
Герцогов Сассекских наградят за борьбу с расизмом
Фото: sussexroyal / Instagram

Герцоги Сассекские получили престижную премию Роберта Ф. Кеннеди за борьбу со "структурным расизмом" в королевской семье. Награду Гарри и Меган вручат 6 декабря на гала-вечере "Пульсация надежды" в Нью-Йорке. На этом же вечере наградят президента Украины Владимира Зеленского, сообщает 21 ноября Mirror.

Герцоги удостоились награды за интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о расизме в королевской семье. Пара утверждала, что высокопоставленный член королевской семьи сделал расистский комментарий о цвете кожи их тогда еще не родившегося сына Арчи, сообщает сайт.

"Они знали, что если они сделают это, то будут последствия, что они будут подвергнуты остракизму, потеряют свою семью, свое положение в этой структуре, и что люди будут обвинять их в этом. Они все равно сделали это, потому что считали, что не смогут жить с этим, если не будут подвергать сомнению этот авторитет. Я думаю, что они поступили героически, пойдя на этот шаг", – цитирует издание слова куратора премии и племянницы Джона Ф. Кеннеди Керри Кеннеди.

Герцог и герцогиня Сассекские получат награду на гала-вечере "Пульс надежды" в Нью-Йорке 6 декабря. Среди предыдущих победителей были президент США Джо Байден и бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон.

"Украинский президент Владимир Зеленский и Билл Рассел, великий баскетболист и борец за гражданские права, также будут удостоены чести", – пишет Mirror.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

После переезда в США Меган и Гарри дали интерью Опре. Они рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Теги: США, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, принц Гарри, Меган Маркл, Джон Кеннеди, герцогиня Сассекская Меган
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
Дмитрий ГОРДОН
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 