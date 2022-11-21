Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским

Герцоги удостоились награды за интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о расизме в королевской семье. Пара утверждала, что высокопоставленный член королевской семьи сделал расистский комментарий о цвете кожи их тогда еще не родившегося сына Арчи, сообщает сайт.
"Они знали, что если они сделают это, то будут последствия, что они будут подвергнуты остракизму, потеряют свою семью, свое положение в этой структуре, и что люди будут обвинять их в этом. Они все равно сделали это, потому что считали, что не смогут жить с этим, если не будут подвергать сомнению этот авторитет. Я думаю, что они поступили героически, пойдя на этот шаг", – цитирует издание слова куратора премии и племянницы Джона Ф. Кеннеди Керри Кеннеди.
Герцог и герцогиня Сассекские получат награду на гала-вечере "Пульс надежды" в Нью-Йорке 6 декабря. Среди предыдущих победителей были президент США Джо Байден и бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон.
"Украинский президент Владимир Зеленский и Билл Рассел, великий баскетболист и борец за гражданские права, также будут удостоены чести", – пишет Mirror.
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
После переезда в США Меган и Гарри дали интерью Опре. Они рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со "слишком темным" цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.