"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства

Нефедов: Ребенок приносит очень много нового опыта Фото: Max Nefyodov / Facebook

"Ребенок приносит очень много нового опыта. Так вчера меня впервые обоср...ли не в Facebook или Twitter", – пошутил он.

Нефедов сообщил, что женился в августе 2019 года. Его избранницей стала Яна Калмыкова. 20 июля 2023 года у пары родился сын Орест.