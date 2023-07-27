"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства

"Ребенок приносит очень много нового опыта. Так вчера меня впервые обоср...ли не в Facebook или Twitter", – пошутил он.
Нефедов сообщил, что женился в августе 2019 года. Его избранницей стала Яна Калмыкова. 20 июля 2023 года у пары родился сын Орест.
Нефедову 39 лет. Он известен как идеолог системы государственных закупок Prozorro. В 2015–2019 годах был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины.
Летом 2019-го выиграл конкурс на пост главы Государственной таможенной службы. В апреле 2020 года его уволили с этой должности.
В 2017 году Нефедов входил в десятку самых желанных холостяков Украины по версии "24 канала".