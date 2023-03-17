Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ

Кардашян дебютировала на Met Gala в 2013 году Фото: ЕРА

Об этом сообщает таблоид Page Six со ссылкой на людей из окружения главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, которая занимается составлением списка гостей.

Официально представители Vogue не комментировали информацию о том, что семья Кардашян не будет приглашена на мероприятие.

Люди из окружения Кардашян в комментарии таблоиду назвали ложными слухи о том, что знаменитое семейство не получит приглашения на Met Gala 2023.