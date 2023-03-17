Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ

Об этом сообщает таблоид Page Six со ссылкой на людей из окружения главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, которая занимается составлением списка гостей.
Официально представители Vogue не комментировали информацию о том, что семья Кардашян не будет приглашена на мероприятие.
Люди из окружения Кардашян в комментарии таблоиду назвали ложными слухи о том, что знаменитое семейство не получит приглашения на Met Gala 2023.
Кардашян дебютировала на Met Gala в 2013 году. Семья Кардашян в полном составе была приглашена на бал в 2022 году.
Кардашян и ее семья известны благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашян", премьера которого состоялась 14 октября 2007 года на американском телеканале E!.