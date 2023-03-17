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17 марта, 2023
 
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Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ

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Кардашян дебютировала на Met Gala в 2013 году
Кардашян дебютировала на Met Gala в 2013 году
Фото: ЕРА

Американская модель Ким Кардашян и члены ее семьи, включая знаменитых мать и сестер, не будут приглашены на бал Института костюма – Met Gala 2023, который состоится в Нью-Йорке в ночь на 2 мая.

Об этом сообщает таблоид Page Six со ссылкой на людей из окружения главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, которая занимается составлением списка гостей. 

Официально представители Vogue не комментировали информацию о том, что семья Кардашян не будет приглашена на мероприятие.

Люди из окружения Кардашян в комментарии таблоиду назвали ложными слухи о том, что знаменитое семейство не получит приглашения на Met Gala 2023.

Контекст:

Кардашян дебютировала на Met Gala в 2013 году. Семья Кардашян в полном составе была приглашена на бал в 2022 году. 

Кардашян и ее семья известны благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашян", премьера которого состоялась 14 октября 2007 года на американском телеканале E!. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Нью-Йорк, Анна Винтур, Ким Кардашян, Vogue, семья, модель, реалити-шоу
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