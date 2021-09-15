Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala

Пейдж посетил мероприятие в костюме от испанского модного дома Balenciaga. Его образ дополнила зеленая гвоздика, прикрепленная к лацкану пиджака, и массивные кроссовки.

Как отмечает ABC News, это было первое появление актера на публике после совершения каминг-аута в конце минувшего года.

Контекст:

В декабре 2020 года американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом. В марте 2021 года в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства.

В 2018 году Эллен Пейдж узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер. В январе 2021 года пара рассталась.

Актриса Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".