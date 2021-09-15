Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2021
 
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Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala

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В декабре 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом
В декабре 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом
Фото: elliotpage Instagram

Трансгендерный канадский актер Эллиот Пейдж, известный ранее как актриса Эллен Пейдж, посетил проходивший в ночь на 14 сентября в Метрополитен-музее в Нью-Йорке бал Института костюма – Met Gala 2021. Своими снимками, которые были сделаны на мероприятии, актер поделился с подписчиками в Instagram.

Пейдж посетил мероприятие в костюме от испанского модного дома Balenciaga. Его образ дополнила зеленая гвоздика, прикрепленная к лацкану пиджака, и массивные кроссовки.

Как отмечает ABC News, это было первое появление актера на публике после совершения каминг-аута в конце минувшего года.

Контекст:

В декабре 2020 года американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом. В марте 2021 года в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства

В 2018 году Эллен Пейдж узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер. В январе 2021 года пара рассталась.

Актриса Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".

Теги: США, трансгендер, актриса, Эллен Пейдж, Эллиот Пейдж
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