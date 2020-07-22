Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
Американская группа Metallica на своем канале в YouTube обнародовала архивную запись концерта, который состоялся 14 лет назад в Берлине (Германия). Во время выступления музыканты сыграли треки из своего альбома Master of Puppets. Публикация записи концерта, состоявшегося 6 июня 2006 года, является частью проекта музыкального коллектива под названием "Концертный сериал". Первая архивная запись выступления группы была обнародована в сети 24 марта – Metallica разместила видео концерта, который состоялся в Ирландии в 2019 году. В начале июля группа выложила в сеть запись концерта, который состоялся в 2007 году в Лиссабоне.
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