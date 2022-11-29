  Metallica презентовала клип на песню Lux Æterna из будущего альбома. Видео

Metallica анонсировала концертный тур по странам Северной Америки и Европы в поддержку будущего альбома Фото: Metallica / Facebook

Композиция войдет в альбом 72 Seasons, презентация которого запланирована на 14 апреля 2023 года.

В поддержку альбома Metallica также анонсировала концертный тур по странам Северной Америки и Европы. В каждом городе пройдет по два концерта.

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Видео: Metallica / YouTube