  Metallica презентовала клип на песню Lux Æterna из будущего альбома. Видео

Композиция войдет в альбом 72 Seasons, презентация которого запланирована на 14 апреля 2023 года.
В поддержку альбома Metallica также анонсировала концертный тур по странам Северной Америки и Европы. В каждом городе пройдет по два концерта.
Metallica была образована в 1981 году. Коллектив является обладателем "Грэмми".
В мае 2022 года музыканты Metallica сообщили, что собрали $1 млн для благотворительного фонда World Central Kitchen (WCK), который занимается организацией питания и раздачей продуктовых наборов для украинских беженцев.