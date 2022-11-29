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29 ноября, 2022
 
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Metallica презентовала клип на песню Lux Æterna из будущего альбома. Видео

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Metallica анонсировала концертный тур по странам Северной Америки и Европы в поддержку будущего альбома
Metallica анонсировала концертный тур по странам Северной Америки и Европы в поддержку будущего альбома
Фото: Metallica / Facebook

Американская рок-группа Metallica 28 ноября презентовала на своем канале в YouTube клип на песню Lux Æterna ("Вечное сияние").

Композиция войдет в альбом 72 Seasons, презентация которого запланирована на 14 апреля 2023 года. 

В поддержку альбома Metallica также анонсировала концертный тур по странам Северной Америки и Европы. В каждом городе пройдет по два концерта.

ВИДЕО
Видео: Metallica / YouTube
Контекст:

Metallica была образована в 1981 году. Коллектив является обладателем "Грэмми".

В мае 2022 года музыканты Metallica сообщили, что собрали $1 млн для благотворительного фонда World Central Kitchen (WCK), который занимается организацией питания и раздачей продуктовых наборов для украинских беженцев.

Теги: музыка, концерт, видео, клип, Metallica, альбом
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