Мейхер спереди и сзади показала платье собственного дизайна за 6 тыс. грн

Надежда Мейхер впервые выпустила одежду под собственным брендом еще весной 2016 года Фото: nadyameiher / Instagram

На снимке 39-летняя певица позирует в белом длинном платье с V-образным вырезом и рукавами в три четверти. Сначала Мейхер показывает наряд спереди, после – сзади.

В подписи к фото указана цена и в гривнах, и в российских рублях, а именно – 5,8 тыс. грн, или 15,9 тыс. руб.

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