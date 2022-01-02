Мейхер спереди и сзади показала платье собственного дизайна за 6 тыс. грн

На снимке 39-летняя певица позирует в белом длинном платье с V-образным вырезом и рукавами в три четверти. Сначала Мейхер показывает наряд спереди, после – сзади.
В подписи к фото указана цена и в гривнах, и в российских рублях, а именно – 5,8 тыс. грн, или 15,9 тыс. руб.
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Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).
У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.