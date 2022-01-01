"Все остальные – пыль у ваших ног". 39-летняя Надежда Мейхер снялась топлес

Кроме фотографий 39-летняя певица выложила стихотворение собственного сочинения, в котором есть строки:

Ведь самый главный враг и лучший друг – мы.

И знайте, помните, дерзайте.

Любить не поздно никогда, начав с себя!

"В группе "ВИА Гра" вы всегда были и останетесь самой красивой и самой талантливой! Все остальные – пыль у ваших ног", – прокомментировала пост rozanovaoksanaofficial.

"Четкая девчонка", – написал voronkov118.

"Выглядишь, как звезда", – считает dostluq_at.

View this post on Instagram A post shared by НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)