Милевский обнародовал фото с мамой

Украинский футболист Артем Милевский поделился с подписчиками снимком, на котором запечатлен со своей мамой Марией Милевской в ее день рождения.

Украинский футболист Артем Милевский, играющий за команду брестского "Динамо", 1 ноября на своей странице в Instagram разместил совместное фото со своей мамой Марией Милевской.

Спортсмен посвятил публикацию ее дню рождения. На фото мать и сын Милевские запечатлены в домашней обстановке с бокалами в руках.

Спортсмен позирует в кадре одетым в футболку и шорты, а на его ногах видны компрессионные чулки телесного цвета. Мать футболиста позирует в клетчатом костюме-пижаме.

"С ДР, мам", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram S dr Mam Публикация от timi1010 (@timi1010) 1 Ноя 2020 в 5:29 PST

Милевский родился в 1985 году в Беларуси. В 15-летнем возрасте он переехал в Украину, где получил гражданство. Большую часть футбольной карьеры провел в киевском "Динамо", за которое выступал в 2002–2013 годах. Затем играл в турецких, хорватских, румынских, российских, венгерских и белорусских клубах. За брестское "Динамо" выступает с 2017 года.

14 октября 2020 года футболист намекнул, что вскоре возвращается в Украину.