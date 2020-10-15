"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину

По словам украинского футболиста Артема Милевского, он намерен попрощаться с брестским клубом "Динамо" в конце 2020 года.

Милевский с 2017 года играет за брестский клуб "Динамо" Фото: timi1010 / Instagram

Украинский футболист Артем Милевский, играющий за команду брестского "Динамо", 14 октября на своей странице в Instagram анонсировал возвращение в Украину.

"Скоро отходная. Украина, скоро буду", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Skoro othodnaya,Ukraine skoro budu Публикация от timi1010 (@timi1010) 14 Окт 2020 в 11:22 PDT

13 октября футболист в своем микроблоге сообщил, что намерен попрощаться с белорусским клубом в конце 2020 года.

"Брест. Тогда все только начиналось. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда", – подписал он публикацию ролика, в котором запечатлен фрагмент игры.

Милевский – обладатель звания "Чемпион Украины" 2004 и 2007 годов, обладатель Кубка Украины 2003, 2005, 2006, 2007 годов. В высшей лиге чемпионата Украины, играя за "Динамо", он провел 87 матчей, забил 23 мяча. В Кубках Украины провел 28 матчей, забил семь мячей. Играя в еврокубках за "Динамо", провел 19 матчей и забил семь мячей.

В составе национальной сборной Украины Милевский провел 50 игр и забил восемь мячей.

С 2017 года он играет в брестском клубе "Динамо".