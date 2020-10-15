"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину

Украинский футболист Артем Милевский, играющий за команду брестского "Динамо", 14 октября на своей странице в Instagram анонсировал возвращение в Украину.
"Скоро отходная. Украина, скоро буду", – написал он.
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13 октября футболист в своем микроблоге сообщил, что намерен попрощаться с белорусским клубом в конце 2020 года.
"Брест. Тогда все только начиналось. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда", – подписал он публикацию ролика, в котором запечатлен фрагмент игры.
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Brest !!ogda vse tolko nachinalos!!!!!bid dobrui mirnogo neba Belarusi @pasha_savitski88 mi типо рексыspasibo skaju vsem v dekabre raz i navsegda!!!!!
Милевский – обладатель звания "Чемпион Украины" 2004 и 2007 годов, обладатель Кубка Украины 2003, 2005, 2006, 2007 годов. В высшей лиге чемпионата Украины, играя за "Динамо", он провел 87 матчей, забил 23 мяча. В Кубках Украины провел 28 матчей, забил семь мячей. Играя в еврокубках за "Динамо", провел 19 матчей и забил семь мячей.
В составе национальной сборной Украины Милевский провел 50 игр и забил восемь мячей.
С 2017 года он играет в брестском клубе "Динамо".