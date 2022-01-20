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20 января, 2022
 
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"Мило! Но оба грустненькие", "Как романтично". Комаровский показал, с кем был на свидании во время отдыха в Карпатах

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У Комаровского двое детей и трое внуков
У Комаровского двое детей и трое внуков
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 19 января разместил в Instagram фото, на котором позирует во время снегопада возле деревянной женской статуи, установленной возле беседки.

Комаровский отметил, что снимок был сделан в селе Дземброня в Ивано-Франковской области, где он в начале января отдыхал вместе с внуками.

"Снегопад – не повод отменять свидание", – написал он.

"Как же вы мне нравитесь за свое чувство юмора", – отреагировали подписчицы.

"Как романтично", – написали в сети.

"Как мило! Но оба грустненькие", – прокомментировали фото фолловеры.

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. "Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло", – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). У Екатерины и Евгения Комаровских есть три внука. 

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове. 

Теги: Карпаты, Евгений Комаровский, свидание
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