"Мило! Но оба грустненькие", "Как романтично". Комаровский показал, с кем был на свидании во время отдыха в Карпатах

Комаровский отметил, что снимок был сделан в селе Дземброня в Ивано-Франковской области, где он в начале января отдыхал вместе с внуками.

"Снегопад – не повод отменять свидание", – написал он.

"Как же вы мне нравитесь за свое чувство юмора", – отреагировали подписчицы.

"Как романтично", – написали в сети.

"Как мило! Но оба грустненькие", – прокомментировали фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)