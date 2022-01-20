"Мило! Но оба грустненькие", "Как романтично". Комаровский показал, с кем был на свидании во время отдыха в Карпатах

Комаровский отметил, что снимок был сделан в селе Дземброня в Ивано-Франковской области, где он в начале января отдыхал вместе с внуками.
"Снегопад – не повод отменять свидание", – написал он.
"Как же вы мне нравитесь за свое чувство юмора", – отреагировали подписчицы.
"Как романтично", – написали в сети.
"Как мило! Но оба грустненькие", – прокомментировали фото фолловеры.
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Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. "Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло", – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). У Екатерины и Евгения Комаровских есть три внука.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.