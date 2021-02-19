Бульвар Шоубиз
 
19 февраля, 2021
 
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Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене

По словам российской певицы Лолиты Милявской, они с ее новым избранником условились считать друг друга мужем и женой, но официально оформлять отношения не будут.

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Милявская была замужем пять раз
Милявская была замужем пять раз
Фото: depositphotos.com

Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее новым избранником стал бизнесмен по имени Роман. Об этом она сообщила в телефонном разговоре с журналистом российского издания "Дни.ру" Феликсом Гроздановым.

По словам певицы, ее новый избранник ранее был женат. Милявская отметила, что не планирует официально выходить за него замуж, подчеркнув, что они с Романом условились считать друг друга мужем и женой, а вместо обручальных колец обменялись амулетами.

Резюмируя, артистка сообщила, что ее новый муж – человек непубличный, но с уважением относится к ее деятельности. 

Милявская была замужем пять раз. Со своим последним мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым она рассталась летом 2019 года после девяти лет семейной жизни, а в апреле 2020-го завершился их бракоразводный процесс. Детей у пары не было. Иванов моложе певицы на 12 лет.

Теги: Лолита Милявская, свадьба, семья, певица, развод
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