Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене

По словам российской певицы Лолиты Милявской, они с ее новым избранником условились считать друг друга мужем и женой, но официально оформлять отношения не будут.

Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее новым избранником стал бизнесмен по имени Роман. Об этом она сообщила в телефонном разговоре с журналистом российского издания "Дни.ру" Феликсом Гроздановым.

По словам певицы, ее новый избранник ранее был женат. Милявская отметила, что не планирует официально выходить за него замуж, подчеркнув, что они с Романом условились считать друг друга мужем и женой, а вместо обручальных колец обменялись амулетами.

Резюмируя, артистка сообщила, что ее новый муж – человек непубличный, но с уважением относится к ее деятельности.

Милявская была замужем пять раз. Со своим последним мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым она рассталась летом 2019 года после девяти лет семейной жизни, а в апреле 2020-го завершился их бракоразводный процесс. Детей у пары не было. Иванов моложе певицы на 12 лет.