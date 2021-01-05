"Я твоя сестра". Лолита рассказала Линдеманну о родстве и "наградила" его поцелуем

Российская певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram показала момент общения с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном.
"Я встретила своего брата. Я твоя сестра. Не думайте ничего плохого", – сказала Лолита и поцеловала Линдеманна в щеку.
В посте она написала, что 4 января у Линдеманна день рождения.
"Я поздравляю от всего сердца. Но отдельная любовь к твоей маме! Если бы все мамы на земном шаре так любили своих детей, то была бы отдельная планета, состоящая только из достойных и самодостаточных поэтов. Просто будь здоров и будь. Названная сестра-панк", – заявила Лолита.
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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия". В 2000 году начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".
Линдеманну 4 января исполнилось 58 лет.