"Я твоя сестра". Лолита рассказала Линдеманну о родстве и "наградила" его поцелуем

Российская певица Лолита Милявская обнародовала пост по случаю дня рождения лидера Rammstein Тилля Линдеманна и рассказала о любви к его маме.

Российская певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram показала момент общения с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном.

"Я встретила своего брата. Я твоя сестра. Не думайте ничего плохого", – сказала Лолита и поцеловала Линдеманна в щеку.

В посте она написала, что 4 января у Линдеманна день рождения.

"Я поздравляю от всего сердца. Но отдельная любовь к твоей маме! Если бы все мамы на земном шаре так любили своих детей, то была бы отдельная планета, состоящая только из достойных и самодостаточных поэтов. Просто будь здоров и будь. Названная сестра-панк", – заявила Лолита.

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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия". В 2000 году начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".

Линдеманну 4 января исполнилось 58 лет.