Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2020
 
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Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать

Российская певица Лолита Милявская рассказала о своем гетеро- и гомосексуальном опыте.

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Лолита: Когда меня спрашивают, сколько мальчиков у тебя было, то я отвечаю: ни одного, потому что все были мужчины
Лолита: Когда меня спрашивают, сколько мальчиков у тебя было, то я отвечаю: ни одного, потому что все были мужчины
Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

57-летняя российская певица Лолита Милявская в эфире YouTube-шоу "Я в домике" на канале Васи Шакулина рассказала о своих многочисленных романах.

"Когда меня спрашивают, сколько мальчиков у тебя было, то я отвечаю: ни одного, потому что все были мужчины. Каждый раз, разойдясь с одним мужем, потом быстро наверстывала все, что пропустила", – призналась исполнительница.

По словам Лолиты, у нее была однажды сексуальная связь с женщиной, но она считает, что это "не ее". 

"У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать", – сказала певица.

ВИДЕО
Видео: Вася Шакулин / YouTube

Лолита была замужем пять раз. Со своим последним на данный момент супругом, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, она жила в браке девять лет. В июле 2019-го она сообщила о расставании. 

У певицы есть дочь Ева, которая родилась в 1999 году. Тогда Лолита была в браке с актером и шоуменом Александром Цекало. В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона певица рассказала, что Ева не является дочерью Цекало.

Теги: Лолита Милявская, певица, Лолита, мужчины
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