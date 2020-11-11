"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская поделилась в сети видео, снятым в гримерке.

Лолита была замужем пять раз Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

56-летняя российская певица украинского происхождения Лолита Милявская 10 ноября в Instagam, обнародовала ролик, на котором была запечатлена в джинсах с именным принтом и кожаной косухе.

Певица позировала на камеру в гримерке на фоне передвижной стойки с одеждой.

"Боже! Какая ты худая и красивенная!" – отреагировала на видео коллеги украинская певица Оля Полякова.

"Лола круче [62-летней американской певицы] Мадонны", – отметили пользователи сети.

"Выглядишь в свои тридцать семь на двадцать пять!" – написали в комментариях поклонники артистки.

Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".

Певица была пять раз замужем. По словам артистки, ее второй брак был фиктивным. В браке с Цекало Милявская родила дочь Еву (1998), которая проживает вместе с бабушкой в Киеве.

С последним мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым артистка официально развелась в апреле 2020 года. После развода певица заметно постройнела.