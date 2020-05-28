"Намекал, что я имею отношение к его травмам". Адвокат Лолиты Жорин обвинил ее экс-супруга в клевете

Российский адвокат Сергей Жорин обратился в правоохранительные органы с заявлением, обвинив экс-супруга певицы Лолиты Милявской Дмитрия Иванова в клевете. Поводом для обращения стало заявление Иванова, что якобы Жорин организовал покушение на его жизнь.

Жорин представлял интересы Лолиты в суде во время развода с Ивановым Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин назвал клеветой заявление экс-супруга российской певицы Лолиты Милявской Дмитрия Иванова о том, что он является организатором покушения на его жизнь. Об этом Жорин написал в Instagram.

"Десятки СМИ сообщили, что Дмитрий Иванов обвинил меня в покушении на свою жизнь. Поскольку это клевета, я подал соответствующее заявление в ГУВД Москвы. Сразу после этого Иванов отказался от своих слов и обвинил во всем журналистов, которые якобы неправильно его поняли", – сообщил Жорин.

В интервью изданию "Собеседник" Жорин подчеркнул, что будет добиваться проверки заявления Иванова, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

"Есть версия, что Иванов попал в какое-то ДТП. Думаю, это может оказаться правдой. Но он же давал комментарии телеканалам, говорил, что я непорядочный человек, упоминал про какие-то угрозы. Очевидно же, что он намекал на то, что я имею отношение к его травмам", – заявил адвокат.

О госпитализации Иванова с тяжелой травмой головы российские СМИ сообщили 21 мая.

Российский адвокат Сергей Жорин представлял интересы певицы Лолиты Милявской в суде во время бракоразводного процесса с ее пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

Лолита вышла замуж за Иванова 20 марта 2010 года. В июле 2019-го певица опубликовала в Instagram пост, сообщив, что рассталась со своим пятым мужем.