Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2021
 
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"Пляж супер! Ножки супер!". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике

Российская певица Лолита показала, как отдыхает в Дубае.

Лолита: Селфи наше все
Лолита: Селфи – наше все
Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

57-летняя российская певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram обнародовала селфи-видео. Певица крупным планом, лежа в шезлонге на пляже в Дубае, сняла свое тело в купальнике.

"Селфи – наше все", – написала она.

Лолита отметила, что, как только попадаешь на пляж, сразу непременно нужно сделать селфи. 

"Главное – выбрать ракурс", – отметила певица. Она камерой поскользила по своему телу, продемонстрировав шею, грудь, ноги.

ляж супер! Ножки супер!" – отметила подписчица mariya_mariya.k.v.

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия". В 2000 году начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".

Певица была пять раз замужем. По словам артистки, ее второй брак был фиктивным. В браке с Цекало Милявская родила дочь Еву (1998), которая проживает вместе с бабушкой в Киеве.

С последним мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, артистка официально развелась в апреле 2020 года. После развода певица заметно постройнела.

Теги: Лолита Милявская, пляж, купальник, селфи, певица, отдых
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