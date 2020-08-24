"Милый ангел". Иоланда Хадид трогательно поздравила избранницу своего сына с юбилеем

Американская экс-модель Иоланда Хадид назвала избранницу своего сына Анвара Хадида – британскую певицу Дуа Липу – "прекрасным сиянием" в их семье.

В июне 2020 года Липа и Хадид отпраздновали годовщину отношений Фото: dualipa dualipa / Instagram

56-летняя американская экс-модель и мать троих детей Иоланда Хадид на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором ее сын Анвар Хадид запечатлен в компании своей девушки, популярной британской певицы Дуа Липы. Публикацию Хадид посвятила 25-летию избранницы своего сына.

"Милый ангел, я молюсь, чтобы каждый день на твоем пути встречались любовь, здоровье и счастье. Спасибо за то, что ты стала прекрасным сиянием в нашей семье. Я люблю тебя", – написала она.

"Я тоже тебя люблю!" – отреагировала на поздравление певица.

Дуа Липа – британская певица косовского происхождения. Она начала карьеру в возрасте 14 лет, размещая на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. Липа – обладательница премий EBBA Public Choice Award и Grammy Awards.

Об отношениях певицы с сыном Иоланды Хадид американские СМИ написали около года назад, после того, как Липа и Анвар Хадид вместе появились на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-парке.

В июне 2020 года певица отпраздновала годовщину отношений с Хадидом.