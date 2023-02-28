  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео

Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива 27 февраля.

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Контекст:

Певкур прибыл в Украину с очередным визитом 26 февраля. Он заявил о новом пакете военной помощи Украине.

Композиция "Браття українці" была написана в 2014 году Вовой Гейзером.