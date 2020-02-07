Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
07 февраля, 2020
 
Новости

"Миньоны: Грювитация". Вышел трейлер нового мультфильма. Видео

На YouTube-канале Illumination разместили трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация". Это пятая часть франшизы "Гадкий я" / "Миньоны". В ленте покажут новые приключениях неугомонных существ, которые ищут себе главаря-злодея. Ему предстоит справиться с этими резвыми помощниками. Новый мультфильм является приквелом серии "Гадкий я". Он будет посвящен детству героя Грю. Мировая премьера мультфильма "Миньоны: Грювитация" состоится 3 июля 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Мировая премьера мультфильма "Миньоны: Грювитация" состоится 3 июля 2020 года
Мировая премьера мультфильма "Миньоны: Грювитация" состоится 3 июля 2020 года
Скриншот: Illumination / YouTube

видео

Видео: Illumination / YouTube
Теги: видео, мультфильм, трейлер, Миньоны
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Светлана СИВОВНА
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Борис ГАВРИЛЕЦ
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
Анна ШЕСТАК
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS