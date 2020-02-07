"Миньоны: Грювитация". Вышел трейлер нового мультфильма. Видео
На YouTube-канале Illumination разместили трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация". Это пятая часть франшизы "Гадкий я" / "Миньоны". В ленте покажут новые приключениях неугомонных существ, которые ищут себе главаря-злодея. Ему предстоит справиться с этими резвыми помощниками. Новый мультфильм является приквелом серии "Гадкий я". Он будет посвящен детству героя Грю. Мировая премьера мультфильма "Миньоны: Грювитация" состоится 3 июля 2020 года.
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