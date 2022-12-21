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21 декабря, 2022
 
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Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале

Фильм "Ля Палисиада" был снят в 2021 году в Ужгороде
Фильм  "Ля Палисиада"  был снят в 2021 году в Ужгороде
Фото: La Palisiada / Facebook

Полнометражный фильм-дебют украинского режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" (La Palisiada) попал в основной конкурс Роттердамского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на странице картины в Facebook.

Мировая премьера картины состоится в январе 2023 года.

На странице Госкино в Facebook, при поддержке которого снималась картина, отмечается, что события в фильме разворачиваются в Украине в 1996 году за несколько месяцев до отмены смертной казни. "В центре сюжета – судебный психиатр Александр и его друг – следователь Ильгар Сабитов, участвующие в запутанной истории убийства милиционера. Найденного ими преступника ожидает смертная казнь", – говорится в описании.

Фильм был снят в 2021 году в Ужгороде в стиле соединения пленочной и цифровой съемки. Его презентация состоялась на Одесском кинофестивале. Для съемки событий, которые происходили в 90-е, команда фильма использовала ретро-видеокамеры, кассеты к которой заказывали по всему миру.

https://www.facebook.com/lapalisiada/posts/pfbid0pgVHRF3AC4fvX31LcBpnr9ot6J3pPGUMsxP7Xb4QKatcDLrCkE4otcZcQYewBmwEl

Контекст:

Роттердамский кинофестиваль – это конкурс новаторских фильмов. Украина в последний раз была представлена на этом кинофестивале в 2008 году картиной "Менины" украинского режиссера Игоря Подольчака.

Теги: кино, конкурс, кинофестиваль, режиссер, Госкино, премьера
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Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале
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