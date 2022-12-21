Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале

Мировая премьера картины состоится в январе 2023 года.

На странице Госкино в Facebook, при поддержке которого снималась картина, отмечается, что события в фильме разворачиваются в Украине в 1996 году за несколько месяцев до отмены смертной казни. "В центре сюжета – судебный психиатр Александр и его друг – следователь Ильгар Сабитов, участвующие в запутанной истории убийства милиционера. Найденного ими преступника ожидает смертная казнь", – говорится в описании.

Фильм был снят в 2021 году в Ужгороде в стиле соединения пленочной и цифровой съемки. Его презентация состоялась на Одесском кинофестивале. Для съемки событий, которые происходили в 90-е, команда фильма использовала ретро-видеокамеры, кассеты к которой заказывали по всему миру.