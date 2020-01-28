Младшая дочь Ким Кардашян спела перед камерой

Младшая дочь американской бизнесвумен и модели Ким Кардашян, двухлетняя Чикаго, исполнила композиции I Love You Jesus и Hallelujah.

Американская бизнесвумен и модель Ким Кардашян разместила в Instagram видео своей двухлетней дочери Чикаго. В ролике запечатлено, как девочка поет песни I Love You Jesus и Hallelujah.

"Любимые песни Чи", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Chi’s favorite songs * Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 27 Янв 2020 в 11:54 PST

Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст живут в браке с 2014 года. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивала суррогатная мать.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.