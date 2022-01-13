  "Мне хозяин отеля уступил свой люкс. Думала, захочет жить со мной". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле

"Говорят, вы били пьяная и вас выгнали из отеля?" – спросили у Волочковой ведущие шоу.
"Меня пригласили на конгресс, я приехала заранее одна. Мне дали огромный номер. Мне было так скучно. Со мной все так хотели повстречаться, одним друзьям повезло – они пригласили на яхту. Я согласилась на один день, а осталась там на три дня. А в отеле меня потеряли. Моему директору звонили: "Мы потеряли Анастасию", – объяснила Волочкова.
По словам балерины, после этого она вернулась и выступила на мероприятии.
"Если бы меня выгнали из отеля, меня бы что – пустили бы в этот отель петь песни и получать награды", – отметила она.
Артистка призналась, что после окончания конгресса осталась и провела вместе с организаторами еще неделю.
"Мы переехали в другой отель. И мне хозяин отеля уступил свой президентский люкс. Думала, захочет жить со мной, но он просто номер мне дал", – подытожила балерина.
Комментарий Волочковой прозвучал на 16-й минуте видео.
В конце октября 2021 года Волочкова сообщила, что находится на отдыхе в Турции. Вскоре в сети появились ролики, на которых балерина была запечатлена во время отдыха в турецком ресторане, а сама она хвасталась шопингом.
После серии новых фото, на которых Волочкова демонстрировала в Турции шпагат, ее подписчики заподозрили, что балерина злоупотребляет алкоголем.
Российская актриса и модель Анна Калашникова, которая в то время находилась вместе с Волочковой в одном отеле, заявила, что балерина "вела себя немножко странно". Вокруг нее очень много мужчин крутилось. Люди обеспеченные, может, кто-то понравился Насте", – заявила тогда Клашникова. Она отметила, что спустя какое-то время Волочкова выехала из отеля.