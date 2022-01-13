  "Мне хозяин отеля уступил свой люкс. Думала, захочет жить со мной". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле

Волочкова: Одним друзьям повезло – они пригласили на яхту. Я согласилась на день, а осталась на три Фото: volochkova_art / Instagram

"Говорят, вы били пьяная и вас выгнали из отеля?" – спросили у Волочковой ведущие шоу.

"Меня пригласили на конгресс, я приехала заранее одна. Мне дали огромный номер. Мне было так скучно. Со мной все так хотели повстречаться, одним друзьям повезло – они пригласили на яхту. Я согласилась на один день, а осталась там на три дня. А в отеле меня потеряли. Моему директору звонили: "Мы потеряли Анастасию", – объяснила Волочкова.

По словам балерины, после этого она вернулась и выступила на мероприятии.

"Если бы меня выгнали из отеля, меня бы что – пустили бы в этот отель петь песни и получать награды", – отметила она.

Артистка призналась, что после окончания конгресса осталась и провела вместе с организаторами еще неделю.

"Мы переехали в другой отель. И мне хозяин отеля уступил свой президентский люкс. Думала, захочет жить со мной, но он просто номер мне дал", – подытожила балерина.

Комментарий Волочковой прозвучал на 16-й минуте видео.

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Видео: LABELCOM / YouTube