  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой

"Я влюбился, а она – нет". Иван Дорн с женой Анастасией Новиковой Фото: dorn_ivan / Instagram

По словам 33-летнего музыканта, знакомство произошло еще в седьмом классе школы, когда обоим было по 13–14 лет.

"Мы были в параллельных классах сначала, друг друга знали, но так, чтобы общаться, – нет", – рассказал Дорн и добавил, что уже через год они стали учиться с будущей женой в одном классе.

Он подчеркнул, что первые чувства вспыхнули в нем уже в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

"Мы начали отношения после первого курса. И я влюбился, а она – нет. То есть мне нужно было ее завоевать, как самцу", – признался Дорн.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube