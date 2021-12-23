Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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"Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве

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"Скоммуниздил и не вернул", объяснил Иван Дорн свой поступок
"Скоммуниздил и не вернул", – объяснил Иван Дорн свой поступок
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский певец, музыкант и продюсер Иван Дорн признался, что в молодости, когда только начинал свою карьеру в городе Славутич, в котором вырос, украл у местного диджея несколько дисков. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло 21 декабря на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

По словам 33-летнего музыканта, они с диджеем White регулярно выступали на общих площадках.

"Я потом понял, что у него была классная музыка в итоге. Классная музыка, которую я полюбил. Я был невольным слушателем электронной лабуды, как мне тогда казалось", – рассказал Дорн.

Он добавил, что именно эта "электронная лабуда" повлияла на его музыкальный вкус.

"Через год я начал у него красть диски из борсетки, чтобы послушать их дома, а потом незаметно возвращать. Но я не все вернул, кстати говоря. Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста, за то, что я не вернул тебе диски. Какие-то скоммуниздил и не вернул", – признался Дорн.

Он попросил этого диджея обязательно с ним связаться.

"Я бы точно пожал ему руку и поблагодарил за опыт", – объяснил Дорн.

ВИДЕО
Видео: Скажи Гордеевой / YouTube
Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув коллектив, артист начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году.

Сейчас Дорн известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор. В 2016 году он основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который занимается продвижением ряда артистов.

Теги: музыка, Славутич, кража, Иван Дорн, певец, музыкант, диджей, продюсер
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