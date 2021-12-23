  "Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве

По словам 33-летнего музыканта, они с диджеем White регулярно выступали на общих площадках.

"Я потом понял, что у него была классная музыка в итоге. Классная музыка, которую я полюбил. Я был невольным слушателем электронной лабуды, как мне тогда казалось", – рассказал Дорн.

Он добавил, что именно эта "электронная лабуда" повлияла на его музыкальный вкус.

"Через год я начал у него красть диски из борсетки, чтобы послушать их дома, а потом незаметно возвращать. Но я не все вернул, кстати говоря. Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста, за то, что я не вернул тебе диски. Какие-то скоммуниздил и не вернул", – признался Дорн.

Он попросил этого диджея обязательно с ним связаться.

"Я бы точно пожал ему руку и поблагодарил за опыт", – объяснил Дорн.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube