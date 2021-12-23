  "Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве

По словам 33-летнего музыканта, они с диджеем White регулярно выступали на общих площадках.
"Я потом понял, что у него была классная музыка в итоге. Классная музыка, которую я полюбил. Я был невольным слушателем электронной лабуды, как мне тогда казалось", – рассказал Дорн.
Он добавил, что именно эта "электронная лабуда" повлияла на его музыкальный вкус.
"Через год я начал у него красть диски из борсетки, чтобы послушать их дома, а потом незаметно возвращать. Но я не все вернул, кстати говоря. Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста, за то, что я не вернул тебе диски. Какие-то скоммуниздил и не вернул", – признался Дорн.
Он попросил этого диджея обязательно с ним связаться.
"Я бы точно пожал ему руку и поблагодарил за опыт", – объяснил Дорн.
Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув коллектив, артист начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году.
Сейчас Дорн известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор. В 2016 году он основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который занимается продвижением ряда артистов.