"Мої думки тихі" будет показан в конце августа на международном кинофестивале в Пекине

Украинский фильм "Мої думки тихі" вошел в основную конкурсную программу международного кинофестиваля в Пекине Beijing International Film Festival, который будет проведен в последнюю неделю августа.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Лидаговский Фото: Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent / Facebook

Фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" будет представлен на пекинском международном киноконкурсе Beijing International Film Festival, который пройдет в режимах онлайн и офлайн с 24-го по 29 августа. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов кинофестиваля.

Всего на конкурс было отобрано 15 работ.

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января 2020 года. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах.

На Одесском международном кинофестивале комедия "Мої думки тихі" взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.

Национальная премия кинокритиков КІНОКОЛО присудила фильму приз в номинации "Открытие года".

Смета фильма составила 9,2 млн грн, из которых 8,9 млн грн было выделено из госбюджета. Съемки фильма проходили в Киеве, Карпатах и Закарпатье.

3 мая картина Лукича получила награду Украинской киноакадемии в номинации "Лучший фильм". Осенью 2020 года фильм появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe.