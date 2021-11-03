Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной

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Новое фото Леди Гага набрало больше 2 млн лайков и около 15 тыс. комментариев
Новое фото Леди Гага набрало больше 2 млн лайков и около 15 тыс. комментариев
Фото: ladygaga / Instagram

35-летняя американская певица и актриса Леди Гага 2 ноября на своей странице в Instagram опубликовала снимок из новой фотосессии для глянцевого издания Vogue. Для фото певица позировала полностью обнаженной, полулежа на животе.

Публикацию певица оставила без подписи, но с пометкой итальянской и британской странички журнала в социальной сети. Фото набрало больше 2 млн лайков и около 15 тыс. комментариев.

"Мое тело горит из-за тебя" – написала zakfiapapadopoulos.

"Я не был готов. Дайте мне сделать вдох", – прокомментировал публикацию администратор фан-странички певицы gaga.topic.

"Мой член зашевелился", – признался фолловер zakfiapapadopoulos.

Контекст:

Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.

Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.

В мае 2021 года певица в документальном фильме "Я, которого ты не видишь", посвященном ментальному здоровью, призналась, что в 2005 году, когда ей было 19 лет, ее изнасиловал музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.

24 ноября 2021 года в мировой прокат выходит фильм режиссера Ридли Скотта "Дом Гуччи", в котором Леди Гага исполнила главную роль – бывшей жены внука основателя модного Дома Gucci Патриции Реджани, которая отомстила мужу за измену и развод.

Теги: Леди Гага, Vogue, фотосессия, фото, журнал
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