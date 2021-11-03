"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной

Новое фото Леди Гага набрало больше 2 млн лайков и около 15 тыс. комментариев Фото: ladygaga / Instagram

Публикацию певица оставила без подписи, но с пометкой итальянской и британской странички журнала в социальной сети. Фото набрало больше 2 млн лайков и около 15 тыс. комментариев.

"Мое тело горит из-за тебя" – написала zakfiapapadopoulos.

"Я не был готов. Дайте мне сделать вдох", – прокомментировал публикацию администратор фан-странички певицы gaga.topic.

"Мой член зашевелился", – признался фолловер zakfiapapadopoulos.

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