"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной

Публикацию певица оставила без подписи, но с пометкой итальянской и британской странички журнала в социальной сети. Фото набрало больше 2 млн лайков и около 15 тыс. комментариев.
"Мое тело горит из-за тебя" – написала zakfiapapadopoulos.
"Я не был готов. Дайте мне сделать вдох", – прокомментировал публикацию администратор фан-странички певицы gaga.topic.
"Мой член зашевелился", – признался фолловер zakfiapapadopoulos.
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Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.
Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих "платиновый" статус ее альбомов.
В мае 2021 года певица в документальном фильме "Я, которого ты не видишь", посвященном ментальному здоровью, призналась, что в 2005 году, когда ей было 19 лет, ее изнасиловал музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.
24 ноября 2021 года в мировой прокат выходит фильм режиссера Ридли Скотта "Дом Гуччи", в котором Леди Гага исполнила главную роль – бывшей жены внука основателя модного Дома Gucci Патриции Реджани, которая отомстила мужу за измену и развод.