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21 февраля, 2020
 
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Могилевская перенесла стоматологическую операцию

Украинская певица Наталья Могилевская показала распухшую щеку.

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Могилевская: Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему, что приносит жизнь
Могилевская: Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему, что приносит жизнь
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская, тренер "Лиги смеха" на "1+1", рассказала в Instagram, что перенесла стоматологическую операцию.

В ролике певица предстала с опухшей щекой, на которой написала "Хомяк".

"Я пережила сегодня стоматологическую операцию, и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там красивые молодые люди. В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот этим еще отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных", – заявила Могилевская.

"Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему, что приносит жизнь!" – говорится в подписи к ролику.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.

Теги: Наталья Могилевская, певица, операция
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