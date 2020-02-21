Могилевская перенесла стоматологическую операцию

Украинская певица Наталья Могилевская показала распухшую щеку.

Могилевская: Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему, что приносит жизнь Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская, тренер "Лиги смеха" на "1+1", рассказала в Instagram, что перенесла стоматологическую операцию.

В ролике певица предстала с опухшей щекой, на которой написала "Хомяк".

"Я пережила сегодня стоматологическую операцию, и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там красивые молодые люди. В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот этим еще отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных", – заявила Могилевская.

"Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему, что приносит жизнь!" – говорится в подписи к ролику.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.