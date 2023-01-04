Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье

Могилевская: Я все же продолжаю строить планы и надеюсь, что все мои желания сбудутся Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

"Несмотря на то, что предыдущий год показал, что планировать что-либо – только бога рассмешить, я все же продолжаю строить планы и надеюсь, что все мои желания сбудутся. И кроме нашей совместной мечты о победе, мечтаю о личном счастье", – призналась Могилевская.