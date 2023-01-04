Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье

"Несмотря на то, что предыдущий год показал, что планировать что-либо – только бога рассмешить, я все же продолжаю строить планы и надеюсь, что все мои желания сбудутся. И кроме нашей совместной мечты о победе, мечтаю о личном счастье", – призналась Могилевская.
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Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.
Могилевская летом 2022 года говорила, что ее новый избранник долгое время жил в США. Певица также призналась, что мечтает стать многодетной матерью. В настоящее время артистка живет вместе со своим избранником.