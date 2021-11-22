"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове

Миша Романова выступала в "ВИА Гре" с 2013-го по 2018 год Фото: misharomanova / Instagram

Артистка позирует в кадре топлес повернувшись лицом к объективу.

"Мои глаза попали в рай", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Как приятно посмотреть на фото без вульгарности! Красиво очень", – оценили снимок поклонники.

"Нежность", – написали фолловеры.

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