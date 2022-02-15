"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника

На фото Подкопаева и Порывай позируют в обнимку на фоне черного внедорожника. При этом Порывай держит в руках букет цветов.
"Спасибо за поздравление, мои любимые", – подписала снимок мать Наташи Королевой.
"А фона другого в Майами не нашлось?" – отреагировали подписчики.
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Людмила Порывай родилась 12 февраля 1946 года в Киеве. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Світоч". В настоящее время проживает в Майами (США). Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).
Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) из СССР в 1970-х годах и вскоре открыл там ресторан для эмигрантов.
Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
В 2018 году она вышла замуж американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, а в сентябре 2019-го в третий раз стала мамой, родив дочь Эвелину.
От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).