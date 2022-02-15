"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника

На фото Подкопаева и Порывай позируют в обнимку на фоне черного внедорожника. При этом Порывай держит в руках букет цветов.

"Спасибо за поздравление, мои любимые", – подписала снимок мать Наташи Королевой.

"А фона другого в Майами не нашлось?" – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)