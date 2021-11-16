Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2021
 
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"Мама Люда, огонь". Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт "для взрослых"

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Людмила Порывай устроила для своих подписчиков онлайн-экскурсию по необычному кафе в Майаме
Людмила Порывай устроила для своих подписчиков онлайн-экскурсию по необычному кафе в Майаме
Фото: mama_luda_star / Instagram

Мать российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай, которая живет в Майами в США, провела онлайн-экскурсию для своих подписчиков в соцсети. 15 ноября она разместила в Instagram ролик, в котором показала кафе, где продают "мороженое для взрослых".

"А сейчас мы вам покажем чудо. У нас мороженое можно кушать только 21 плюс, потому что оно с алкоголем. Это оригинально. Пойдем, попробуем?" – предложила подписчикам 75-летняя Порывай.

На видео она показала, что в кафе можно попробовать мороженое в сочетании с любым алкогольным напитком. Себе она заказала холодный десерт с виски. Также Порывай сообщила, что сделает такой же дома самостоятельно и ждет всех в гости.

"Ой, я уже не говорю, что это лучше, чем что, потому что уже смеются. Но это лучше", – продолжила Порывай, намекая, что такое мороженое ей нравится больше, чем секс.

"Мама Люда, огонь, как всегда", – написала evgeniia_len.

"Я вас обожаю, с вами всегда весело", – прокомментировала видео napolilenka.

"Как кот Леопольд", – сравнила elenaanele69 Порывай с мультгероем из-за огромного банта на груди.

Контекст:

Людмила Порывай родилась 12 февраля 1946 года в Киеве. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Світоч". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.

20 октября Порывай устроила экскурсию по фешенебельному магазину и выложила в Instagram ролик из бутика, где продаются обувь и сумки французского дизайнера Кристиана Лабутена. А 24 октября во время очередной онлайн-экскурсии, показала магазин, где торгуют продуктами из бывшего СССР, и где можно купить киевский торт за 850 грн.

Теги: Майами, алкоголь, виски, Наташа Королева, кафе, десерт, Людмила Порывай
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