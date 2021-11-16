"Мама Люда, огонь". Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт "для взрослых"

Людмила Порывай устроила для своих подписчиков онлайн-экскурсию по необычному кафе в Майаме Фото: mama_luda_star / Instagram

"А сейчас мы вам покажем чудо. У нас мороженое можно кушать только 21 плюс, потому что оно с алкоголем. Это оригинально. Пойдем, попробуем?" – предложила подписчикам 75-летняя Порывай.

На видео она показала, что в кафе можно попробовать мороженое в сочетании с любым алкогольным напитком. Себе она заказала холодный десерт с виски. Также Порывай сообщила, что сделает такой же дома самостоятельно и ждет всех в гости.

"Ой, я уже не говорю, что это лучше, чем что, потому что уже смеются. Но это лучше", – продолжила Порывай, намекая, что такое мороженое ей нравится больше, чем секс.

"Мама Люда, огонь, как всегда", – написала evgeniia_len.

"Я вас обожаю, с вами всегда весело", – прокомментировала видео napolilenka.

"Как кот Леопольд", – сравнила elenaanele69 Порывай с мультгероем из-за огромного банта на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)