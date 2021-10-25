Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2021
 
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Мать Наташи Королевой устроила экскурсию по магазину и показала "Киевский торт" за 850 грн

В комментариях Людмилу Порывай хвалят за энергичность и бодрость исполнения роли онлайн-гида
В комментариях Людмилу Порывай хвалят за энергичность и бодрость исполнения роли онлайн-гида
Фото: mama_luda_star / Instagram

Мать российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай, которая живет в Майами в США, устроила онлайн-экскурсию по магазину. 24 октября она разместила в Instagram ролик из супермаркета в Майями, где торгуют продуктами из бывшего СССР.

"Пришли в русский магазин, в нашу "Матрешку". Так я хочу вам показать, какие у нас продукты, что у нас изобилие, что у нас тоже есть все, что мы любим", – рассказала подписчикам 75-летняя Порывай.

На видео она ходит вдоль прилавков и озвучивает марку и стоимость продуктов.

"Иду за гречечкой. Вот наш "Хуторок". Вот наша гречка быстрого приготовления. Такой гречки нет в американских магазинах, это точно! $5 [132 грн] и удовольствия!", – подчеркнула Порывай.

Она озвучила стоимость и других продуктов: украинские соки по $2, соленые огурцы и помидоры по $5, "Киевский торт" по $32 [около 850 грн].

Ее публикацию посмотрели более 104 тыс. раз.

"Русский магазин и больше оказалось украинских продуктов!", – заметила пользователь inna_2380.

"А чего без маски в магазине? Все витрины обмацала... в Америке победили корону или мама Люда бессмертная?" – возмутилась tatianarozenshtein.

"Какая энергичная. Умница, так держать", – похвалила evgeniiakosanovskaia.

Контекст:

Людмила Порывай родилась 12 февраля 1946 года в Киеве. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Свиточ". В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.

20 октября Порывай устроила экскурсию по фешенебельному магазину и выложила в Instagram ролик из бутика, где продаются обувь и сумки французского дизайнера Кристиана Лабутена.

Теги: Майами, продукты, гречка, Наташа Королева, магазин, маски, Людмила Порывай, Киевский торт, торт, супермаркет
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