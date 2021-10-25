Мать Наташи Королевой устроила экскурсию по магазину и показала "Киевский торт" за 850 грн

В комментариях Людмилу Порывай хвалят за энергичность и бодрость исполнения роли онлайн-гида Фото: mama_luda_star / Instagram

"Пришли в русский магазин, в нашу "Матрешку". Так я хочу вам показать, какие у нас продукты, что у нас изобилие, что у нас тоже есть все, что мы любим", – рассказала подписчикам 75-летняя Порывай.

На видео она ходит вдоль прилавков и озвучивает марку и стоимость продуктов.

"Иду за гречечкой. Вот наш "Хуторок". Вот наша гречка быстрого приготовления. Такой гречки нет в американских магазинах, это точно! $5 [132 грн] и удовольствия!", – подчеркнула Порывай.

Она озвучила стоимость и других продуктов: украинские соки по $2, соленые огурцы и помидоры по $5, "Киевский торт" по $32 [около 850 грн].

Ее публикацию посмотрели более 104 тыс. раз.

"Русский магазин и больше оказалось украинских продуктов!", – заметила пользователь inna_2380.

"А чего без маски в магазине? Все витрины обмацала... в Америке победили корону или мама Люда бессмертная?" – возмутилась tatianarozenshtein.

"Какая энергичная. Умница, так держать", – похвалила evgeniiakosanovskaia.

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