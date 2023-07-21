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21 июля, 2023
 
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"Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио

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Во время благотворительных концертов "Art Оборона" Monatik уже представит live-исполнение композиции
 Во время благотворительных концертов "Art Оборона" Monatik уже представит live-исполнение композиции
Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik 21 июля на своем канале в YouTube в рамках проекта Repaired презентовал украинскую версию своего русскоязычного хита "Мокра".

"Песня в свое время покорила сердца миллионов поклонников творчества певца и в унисон звучала на концертных площадках по всему миру. Во время благотворительных концертов "Art Оборона" Monatik уже представит live-исполнение композиции", – говорится в описании. 

ВИДЕО
Аудио: MONATIK / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступал за границей с концертами в поддержку Украины. За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в странах Европы. 

4 июня Monatik отправился во всеукраинский тур, сыграв первый концерт в Тернополе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Monatik, песня
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