  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио

"Песня в свое время покорила сердца миллионов поклонников творчества певца и в унисон звучала на концертных площадках по всему миру. Во время благотворительных концертов "Art Оборона" Monatik уже представит live-исполнение композиции", – говорится в описании.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступал за границей с концертами в поддержку Украины. За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в странах Европы.

4 июня Monatik отправился во всеукраинский тур, сыграв первый концерт в Тернополе.