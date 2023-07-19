"Мне кажется, это окружение на нее повлияло". Monatik высказался о "молчунье" Ани Лорак

После 2014 года Ани Лорак живет и работает в РФ Фото: anilorak / Instagram

"Для тебя Ани Лорак – предательница?" – спросил у артиста журналист.

"Она молчунья. Целая песня есть о таких людях. Я не знаю – предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять. А это же не лес, тут не потеряешься – все открыто", – ответил певец.

Он добавил, что, возможно, Ани Лорак замалчивает войну под влиянием своего окружения.

"Мы же не знаем, возможно, у нее совсем другое окружение, которое [говорит]: "Молчи, не говори". Мне кажется, это окружение на нее повлияло", – добавил Monatik.

"Ты все равно оправдываешь ее для себя", – отреагировал Демин.

"Я хочу верить в украинцев, что мы добрые", – ответил певец.

Он выразил уверенность, что украинские артисты, которые замалчивают войну и живут в России, после победы Украины над российскими оккупантами не станут возвращаться домой, а украинцы не забудут об их предательстве.