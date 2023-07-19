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19 июля, 2023
 
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"Мне кажется, это окружение на нее повлияло". Monatik высказался о "молчунье" Ани Лорак

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После 2014 года Ани Лорак живет и работает в РФ
После 2014 года Ани Лорак живет и работает в РФ
Фото: anilorak / Instagram

Украинский певец Monatik прокомментировал позицию украинской певицы Ани Лорак, которая замалчивает полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину. Об этом он заявил в интервью, которое 18 июля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина.

"Для тебя Ани Лорак – предательница?"  спросил у артиста журналист.

"Она молчунья. Целая песня есть о таких людях. Я не знаю  предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять. А это же не лес, тут не потеряешься  все открыто", – ответил певец.

Он добавил, что, возможно, Ани Лорак замалчивает войну под влиянием своего окружения.

"Мы же не знаем, возможно, у нее совсем другое окружение, которое [говорит]: "Молчи, не говори". Мне кажется, это окружение на нее повлияло", – добавил Monatik. 

"Ты все равно оправдываешь ее для себя", – отреагировал Демин.

"Я хочу верить в украинцев, что мы добрые", – ответил певец.

Он выразил уверенность, что украинские артисты, которые замалчивают войну и живут в России, после победы Украины над российскими оккупантами не станут возвращаться домой, а украинцы не забудут об их предательстве.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка живет и работает в РФ. В 2016 году Ани Лорак выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году.

2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".

Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Monatik
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