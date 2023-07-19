"Мне кажется, это окружение на нее повлияло". Monatik высказался о "молчунье" Ани Лорак

"Для тебя Ани Лорак – предательница?" – спросил у артиста журналист.
"Она молчунья. Целая песня есть о таких людях. Я не знаю – предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять. А это же не лес, тут не потеряешься – все открыто", – ответил певец.
Он добавил, что, возможно, Ани Лорак замалчивает войну под влиянием своего окружения.
"Мы же не знаем, возможно, у нее совсем другое окружение, которое [говорит]: "Молчи, не говори". Мне кажется, это окружение на нее повлияло", – добавил Monatik.
"Ты все равно оправдываешь ее для себя", – отреагировал Демин.
"Я хочу верить в украинцев, что мы добрые", – ответил певец.
Он выразил уверенность, что украинские артисты, которые замалчивают войну и живут в России, после победы Украины над российскими оккупантами не станут возвращаться домой, а украинцы не забудут об их предательстве.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка живет и работает в РФ. В 2016 году Ани Лорак выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году.
2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".