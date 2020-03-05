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05 марта, 2020
 
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"Моя бусинка". Леся Никитюк показала племянницу

Украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила с днем рождения свою старшую племянницу.

Никитюк: Восемь лет назад у меня появилась первая племянница
Никитюк: Восемь лет назад у меня появилась первая племянница
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram свою племянницу.

"С днем рождения, моя маленькая принцесса. Восемь лет назад у меня появилась первая племянница. С днем рождения, моя бусинка. Люблю", – написала она.

Полина – дочь родного брата Никитюк Сергея.

Леся Никитюк ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Теги: Леся Никитюк
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