"Моя бусинка". Леся Никитюк показала племянницу

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram свою племянницу.
"С днем рождения, моя маленькая принцесса. Восемь лет назад у меня появилась первая племянница. С днем рождения, моя бусинка. Люблю", – написала она.
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Happy birthday my little princess * 8 років назад, в мене з’явилася перша племінниця * З Днем Народження моя бусінка * Лю * Рафік чекає торт з паштета *
Полина – дочь родного брата Никитюк Сергея.
Леся Никитюк ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.