Никитюк назвала параметры своего тела

Украинская телеведущая Леся Никитюк назвала объемы груди, талии и бедер, рост и размер ноги.

Никитюк: Каждый день минимум один или даже два раза на протяжении все моей жизни мне говорят одну и ту же фразу: "Ого! Вы такая высокая!" Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась в Instagram, что, увидев ее впервые, люди обращают внимание на ее высокий рост.

"Каждый день минимум один или даже два раза на протяжении все моей жизни мне говорят одну и ту же фразу: "Ого! Вы такая высокая!" – рассказала она.

По мнению Никитюк, это неплохо.

"Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру свои параметры: когда вы меня встретите, будете в курсе! Рост 180 см (плюс каблук 7–10 см), длина ноги от бедра 110 см, размер ноги 40–41, объем груди 90, талия – 68, бедра – 100! И самое главное... мизинец – 4 сантиметра", – написала она.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.