Никитюк назвала параметры своего тела

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась в Instagram, что, увидев ее впервые, люди обращают внимание на ее высокий рост.
"Каждый день минимум один или даже два раза на протяжении все моей жизни мне говорят одну и ту же фразу: "Ого! Вы такая высокая!" – рассказала она.
По мнению Никитюк, это неплохо.
"Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру свои параметры: когда вы меня встретите, будете в курсе! Рост 180 см (плюс каблук 7–10 см), длина ноги от бедра 110 см, размер ноги 40–41, объем груди 90, талия – 68, бедра – 100! И самое главное... мизинец – 4 сантиметра", – написала она.
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My secret * Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год * ) мне говорят одну и ту же фразу!! - Ого! Вы такая высокая * Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! -Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см) -длина ноги от бедра 110 см -размер ноги (40,41) -объём груди 90, -талия 68, -бёдра 100! И самое главное... мезинец 4 сантиметра * Foto @vicoolyasaida
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.