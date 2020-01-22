Никитюк засветила пятую точку в стрингах

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, для которого позировала, стоя перед панорамным окном в бассейне.
К камере телеведущая повернулась спиной, показав ягодицы в стрингах.
Местом пребывания она отметила один из отелей Буковеля.
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Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.