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11 августа, 2020
 
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"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в день рождения супруги – американской модели Кристен Пазик поделился в сети совместным фото.

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Шевченко и Пазик живут вместе 16 лет
Шевченко и Пазик живут вместе 16 лет
Фото: andriyshevchenko / Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко разместил на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлен со своей женой – американской моделью Кристен Пазик. Экс-футболист посвятил публикацию дню рождения супруги – 11 августа ей исполнилось 42 года.

Шевченко и Пазик позируют в кадре на берегу моря, взявшись за руки.

"С днем рождения, моя любовь", – подписал он снимок.

Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).

В 2020 году пара отмечала 16-летие семейной жизни.

Теги: футбол, Андрей Шевченко, семья
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